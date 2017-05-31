"Шахтар" продовжив контракт з півзахисником Степаненко

ФК «Шахтар» підписав нову угоду з півзахисником команди Тарасом Степаненко, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

Контракт розрахований на п'ять років.

Степаненко перейшов в «Шахтар» із запорізького «Металурга» в травні 2010 року. За сім років Тарас провів за «оранжево-чорних» 199 матчів і забив 15 голів. У поточному сезоні на рахунку гравця 40 поєдинків і 4 м'ячі.

У складі «гірників» Степаненко завоював 15 трофеїв.

Гравець разом з командою ставав чемпіоном України 2011, 2012, 2013, 2014 і 2017 років, володарем Кубка України 2011, 2012, 2013, 2016 та 2017 років, а також володарем Суперкубка України 2010, 2012, 2013, 2014 і 2015 років.