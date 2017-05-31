Екс-футболіст "Динамо" Вукоєвич повертається в команду в якості менеджера

Починаючи з 1 червня 2017 року, Огнєн Вукоєвич, який виступав за «Динамо» у період з 2008 до 2015 року, працюватиме у футбольному клубі «Динамо» (Київ) менеджером по країнах Балканського регіону, Східної та Центральної Європи, повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

У складі київського клубу Вукоєвич став чемпіоном України (2009), володарем Кубка України (2014) та Суперкубка України (2009, 2011). На правах оренди виступав за «Спартак» (Москва) та «Динамо» (Загреб), а у 2015 році підписав контракт із віденською «Аустрією». Сезон 2016/2017 став останнім у ігровій кар’єрі Огнєна.

Вукоєвич народився 20 грудня 1983 року в місті Бєловар, на професійному рівні дебютував у складі однойменної команди. Потім грав за «Славен-Бєлупо», «Льєрс» та загребське «Динамо», звідки перейшов до «Динамо» (Київ).