Луческу: Було великою помилкою переходити в "Зеніт"

Колишній головний тренер донецького "Шахтаря та санкт-петербурзького "Зеніту" розповів про час, проведеннний в російській команді і свою найбільшу помилку, вчинену у минулому році, повідомляє Gazeta Sporturilor.

"Це була велика помилка - переходити в "Зеніт". Я розраховував повторити успіх з "Шахтарем", але мені не дали, ані часу, ані можливості. У Донецьку в мене теж далеко не відразу все вийшло, але там в мене вірили. Тут же потрібен був тільки результат", - зазначає Луческу.

Читайте такожМірчі Луческу запропонували посаду директора "Галатасарая"Луческу поскаржився, що минулого літа, коли він тільки прийшов у команду, були продані її лідери - Халк, Гарай і Вітсель. Крім того, через травму пропустив півроку Данні. Єдиною "світлою плямою" в команді був бразилець Джуліано, якого придбали спеціально для румунського тренера і він грав, як того хотів Луческу.

Крім того, тренер вимагає від клубу компенсацію в 2 млн. євро за дострокове розірвання контракту. Це половина суми від річної зарплати фахівця.

Як повідомляв УНІАН, Луческу став головним тренером "Зеніту" влітку 2016 року і відразу ж виграв з новою командою Суперкубок Росії. Втім, надалі його переслідували одні невдачі. Команда вибула з боротьби в 1/16 фіналу Кубка Росії і Ліги Європи, а також посіла 3-е місце в чемпіонаті російської Прем'єр-ліги і не зможе зіграти в Лізі чемпіонів нового сезону.