Рішення по головному тренеру "Динамо" буде прийнято в найближчі дні - Ігор Суркіс

17:44, 30 травня 2017
Футбол
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Сергій Ребров на зустрічі з президентом клубу озвучив свої побажання, Ігор Суркіс взяв паузу для ухвалення рішення.

Контракт Сергія Реброва з

Вчора відбулася зустріч президента київського "Динамо" Ігоря Суркіса з головним тренером команди Сергієм Ребровим щодо можливого укладання з наставником нового контракту. Нинішня угода Реброва з динамівським клубом діє до кінця травня цього року.

Ігор Суркіс прокоментував зустріч з тренером, повідомляє сайт Dynamo.kiev.ua.

«З Сергієм Ребровим в понеділок ми дійсно провели зустріч і докладно переговорили. Але щодо його майбутнього ми, як і раніше, знаходимося з ним в стадії переговорів. У найближчі кілька днів я прийму рішення», — сказав Суркіс.

Крім того, як стало відомо сайту Dynamomania, вчора зустріч з Ігорем Суркісом провели також Олександр Хацкевич і Олександр Шовковський.

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Теги: #Динамо#Суркіс#Ребров