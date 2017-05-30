Рішення по головному тренеру "Динамо" буде прийнято в найближчі дні - Ігор Суркіс
17:44, 30 травня 2017Футбол
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Сергій Ребров на зустрічі з президентом клубу озвучив свої побажання, Ігор Суркіс взяв паузу для ухвалення рішення.
Контракт Сергія Реброва з "Динамо" закінчується в кінці травня / Dynamomania.com
Вчора відбулася зустріч президента київського "Динамо" Ігоря Суркіса з головним тренером команди Сергієм Ребровим щодо можливого укладання з наставником нового контракту. Нинішня угода Реброва з динамівським клубом діє до кінця травня цього року.
Ігор Суркіс прокоментував зустріч з тренером, повідомляє сайт Dynamo.kiev.ua.
«З Сергієм Ребровим в понеділок ми дійсно провели зустріч і докладно переговорили. Але щодо його майбутнього ми, як і раніше, знаходимося з ним в стадії переговорів. У найближчі кілька днів я прийму рішення», — сказав Суркіс.
Крім того, як стало відомо сайту Dynamomania, вчора зустріч з Ігорем Суркісом провели також Олександр Хацкевич і Олександр Шовковський.
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