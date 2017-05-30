Став відомий склад гравців збірної Фінляндії, викликаних на поєдинок з Україною

Головний тренер збірної Фінляндії з футболу Маркку Канерва оголосив список футболістів, які будуть готуватися до матчу зі збірною України у відбірковому циклі чемпіонату світу-2018.

Всього в реєстрі 53-річного наставника — 22 виконавця.

Склад збірної Фінляндії

Воротарі: Лукаш Градецкі ("Айнтрахт", Німеччина), Йессе Йоронен ("Фулхем", Англія), Анссі Йаккола ("Редінг", Англія).

Захисники — Мехмет Хетемай (СВК), Юхані Ояла (СВК), Валттері Морен ("Васланд-Беверен", Бельгія), Карі Аркивуо ("Хекен", Швеція), Ніклас Мойсандер ("Вердер", Німеччина), Саул Вяйсанен (АІК, Швеція), Йєре Уронен ("Генк", Бельгія), Юка Райтала ("Коламбус Крю", США), Янне Саксела ("Спарта", Голландія).

Півзахисники — Моштаг Ягубі (ХІК), Каспер Хямяляйнен ("Легія", Польща), Ріку Ріскі ("Одд", Норвегія), Маркус Халсті ("Мідтьюлланд", Данія), Томас Лам ("Ноттінгем Форест", Англія), Робін Лод ("Панатінаїкос" Греція), Фредерік Йенсен ("Твенте", Голландія).

Нападники — Йоель Похьянпало ("Байєр", Німеччина), Теєму Пуккі ("Брондбю", Данія), Йєро Маркканен (АІК, Швеція).

Фіни прийматимуть вдома українську збірну 11 червня в Тампере. Перед цим, 7-го числа в Турку команда Фінляндії проведе спаринг з Ліхтенштейном.