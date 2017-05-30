У разі перемоги "Ювентуса" у фіналі ЛЧ Буффон стане найстаршим володарем Кубка чемпіонів

Якщо 3 червня в Кардіффі "Ювентус" обіграє "Реал", Джанлуїджі Буффон стане найстаршим переможцем Кубка чемпіонів, які брали участь у фіналі, повідомляє uefa.com.

В день фіналу в Кардіффі голкіперу збірної Італії буде 39 років та 126 днів. Якщо його команда переможе, він випередить іншого великого італійця Паоло Мальдіні і стане найстаршим володарем трофея в історії Кубка чемпіонів.

Мальдіні було 38 років та 331 день, коли він у якості капітана привів "Мілан" до перемоги в Лізі чемпіонів-2006/07. У фіналі того розіграшу італійський клуб обіграв "Ліверпуль", а сам захисник виграв турнір уп'яте.

Найбільш вікові чемпіони, які грали в переможному фіналі

Паоло Мальдіні: "Мілан" - "Ліверпуль" 2:1, 23.05.2007 - 38 років 331 день

П'єтро Верховод: "Ювентус" - "Аякс" 1:1, 22.05.1996 - 37 років 46 днів

Алессандро Костакурта: "Мілан" - "Ювентус" 0:0, 28.05.2003 - 37 років 34 дні

Хав'єр Дзанетті: "Інтер" - "Баварія" 2:0, 22.05.2010 - 36 років 285 днів

Марко Матерацці: "Інтер" - "Баварія" 2:0, 22.05.2010 - 36 років 276 днів

Мальдіні залишиться найстаршим польовим гравцем, який зіграв у фіналі, а Буффон вийде на друге місце в списку найбільш вікових фіналістів Ліги чемпіонів. Рекордсменом серед фіналістів залишиться Едвін ван дер Сар, який у віці 40 років 211 днів разом з "Манчестер Юнайтед" програв "Барселоні" у фіналі 2011 року.

3 червня в Кардіффі у фіналі Ліги чемпіонів-2016/17 зіграють "Ювентус" і "Реал".