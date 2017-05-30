Суркіс пожалівся на чутки навколо призначення на посаду віце-президента ФФУ: "Не можуть без мене - мене оженити"

Напередодні позачергового Конгресу ФФУ в ряді ЗМІ піднявся ажіотаж навколо нібито бажання віце-президента УЄФА Григорія Суркіса зайняти аналогічну посаду ще й у Федерації футболу України. З цього приводу «Футбольний клуб» отримав коментар з перших вуст.

- По-перше, мені таких пропозицій не надходило. По-друге, я ніде не читав про наміри пана Павелко внести мою кандидатуру на посаду віце-президента після того, як він буде переобраний президентом ФФУ на новий термін. Ну і, по-третє, сам я теж не напрошувався до Андрію Васильовичу в заступники. Не можуть же без мене – мене оженити. Хоча, як показує багаторічний досвід спілкування з деякими громадянами – була б людина, а плітка швидко состряпається. Тому поспішаю заспокоїти вічно заклопотаних долею моєю групу товаришів – в регаліях недоліку не відчуваю, - зазначив Суркіс.

Також віце-президент УЄФА торкнувся більш актуальну проблему: "За рік Київ приймає фінал Ліги чемпіонів УЄФА. В якому стані готовності до цієї статусної події перебуває столиця України? Чи всі проблеми вирішені на НСК «Олімпійський»? Як йдуть справи з виконанням вимог УЄФА з безпеки? Є й багато інших питань, чіткі відповіді на які повинна дати приймаюча сторона. Ось це дійсно гідна для широкої громадськості тема загальнонаціональної важливості", - наголосив Суркіс.

"Займаючись підготовкою до проведення Євро-2012, я не з чуток знаю, який це колосальний обсяг робіт, і який тягар відповідальності лягає на плечі ФФУ, міської влади та керівництва держави. Тому якщо когось хвилюють нові посади, то мене в першу чергу турбує імідж і репутація українського футболу і країни в цілому", - додав чиновник.

Як повідомляв УНІАН, позачерговий Конгрес ФФУ відбудеться 16 червня в Києві.