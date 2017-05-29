Бельгійський "Генк" викупив у "Шахтаря" права на гравця збірної України

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський підписав повноцінний контракт з бельгійським клубом "Генк", за який він виступає останні півтора року на правах оренди. До сьогоднішнього дня права на футболіста належали донецькому "Шахтарю".

Як повідомляє офіційний сайт "Генка", бельгійський клуб викупив у "Шахтаря" права на гравця збірної України. Про суму угоди не повідомляється, але місцева преса раніше стверджувала, що мова може йти про 2,5 мільйони євро відступних. Контракт Малиновського з "Генком" підписаний на чотирирічний термін.

Починаючи з січня 2016 року Руслан провів у складі бельгійського клубу 41 матч, в яких забив 7 голів і віддав 11 гольових передач.