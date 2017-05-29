Футбольний клуб "Барселона" офіційно оголосив про нового головного тренера команди

Іспанська «Барселона» оголосила про підписання контракту з новим головним тренером Ернесто Вальверде. Про це повідомив офіційний Twitter каталонців.

Президент "Барселони" Хосеп Марія Бартомеу оголосив про призначення нового наставника в ході спеціальної прес-конференції. Угода з 53-річним фахівцем розрахована на два роки. Сума заробітної плати Вальверде не уточнюється.

По ходу тренерської кар'єри Вальверде працював в іспанських «Еспаньолі», «Вільярреалі» і «Валенсії», а також грецькому «Олімпіакосі». Його останнім клубом був «Атлетик». Під його керівництвом клуб з Більбао фінішував на сьомому місці в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.

Вальверде змінив Луїса Енріке на посаді головного тренера каталонців. Енріке очолював «Барселону» з 2014-го по 2017 рік. З ним команда двічі стала чемпіоном Іспанії, тричі завоювала Кубок Іспанії і по разу виграла Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, Суперкубок Іспанії і Клубний чемпіонат світу.

У сезоні національного чемпіонату, що завершився, "синьо-гранатові" посіли друге місце в таблиці, поступившись першою сходинкою мадридському «Реалу».