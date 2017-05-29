Наставник "Арсенала" Венгер підпише новий контракт з клубом - The Times

Керівництво лондонського "Арсеналу" продовжить контракт з Арсеном Венгером на два роки.

Боси клубу провели фінальну зустріч з тренером, на якій і були улагоджені нюанси нового контракту, повідомляє The Times.

Офіційно про продовження контракту клуб повідомить до кінця тижня.

Нагадаємо, протягом сезону ходили чутки про те, що цей сезон може стати останнім для коуча "Канонірів". Однак керівництво клубу, судячи з усього, прийме рішення залишити француза, який в суботу завоював для "Арсеналу" Кубок Англії.