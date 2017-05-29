Зустріч головного тренера "Динамо" Реброва з Суркісом має відбутися сьогодні

16:22, 29 травня 2017
Футбол
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На даний момент рішення про те, чи залишиться Ребров в «Динамо» після закінчення поточного сезону, як і раніше не прийнято.

Сергій Ребров / dynamo.kiev.ua

Доля головного тренера «Динамо» Сергія Реброва вирішиться сьогодні, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

На даний момент рішення про те, чи залишиться Ребров в «Динамо» після закінчення поточного сезону, як і раніше не прийнято.

Зустріч спеціаліста з президентом клубу Ігорем Суркісом запланована на сьогодні.

Нагадаємо, діючий контракт Реброва з «Динамо» розрахований до кінця поточного сезону.

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Теги: #Динамо#футбол#Ребров