Зустріч головного тренера "Динамо" Реброва з Суркісом має відбутися сьогодні
16:22, 29 травня 2017Футбол
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На даний момент рішення про те, чи залишиться Ребров в «Динамо» після закінчення поточного сезону, як і раніше не прийнято.
Сергій Ребров / dynamo.kiev.ua
Доля головного тренера «Динамо» Сергія Реброва вирішиться сьогодні, повідомляє Dynamo.kiev.ua.
На даний момент рішення про те, чи залишиться Ребров в «Динамо» після закінчення поточного сезону, як і раніше не прийнято.
Зустріч спеціаліста з президентом клубу Ігорем Суркісом запланована на сьогодні.
Нагадаємо, діючий контракт Реброва з «Динамо» розрахований до кінця поточного сезону.
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