Зустріч головного тренера "Динамо" Реброва з Суркісом має відбутися сьогодні

Доля головного тренера «Динамо» Сергія Реброва вирішиться сьогодні, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

На даний момент рішення про те, чи залишиться Ребров в «Динамо» після закінчення поточного сезону, як і раніше не прийнято.

Зустріч спеціаліста з президентом клубу Ігорем Суркісом запланована на сьогодні.

Нагадаємо, діючий контракт Реброва з «Динамо» розрахований до кінця поточного сезону.