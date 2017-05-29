Турецький "Бешикташ" придбав у "Динамо" центрального захисника Віду - ЗМІ

Турецький "Бешикташ" придбав у київського "Динамо" центрального захисника Домагоя Віду, повідомляє турецьке видання Hurriyet.

Відзначається, що офіційно про перехід 28-річного футболіста буде оголошено в найближчі дні. Операція була узгоджена ще кілька місяців тому, але не могла бути завершена через фінансові вимоги до клубів з боку УЄФА.

Деталі потенційного переходу Віди в "Бешикташ" залишаються невідомими, проте раніше турецькі ЗМІ писали, що "Динамо" хоче виручити від продажу досвідченого захисника 7 мільйонів євро.

Домагой Віда виступає за "Динамо" з січня 2013 року, перейшовши в київський клуб "Динамо" (Загреб) за 5 мільйонів євро. Чинний контракт хорвата з "біло-синіми" закінчується влітку наступного року.

У поточному розіграші української Прем'єр-ліги на рахунку Віди 28 матчів, 3 голи і 2 результативні передачі.

Як повідомляв УНІАН, інший захисник київського "Динамо" Євген Хачеріді близький до переїзду в Грецію, де буде виступати за місцевий клуб ПАОК.