У тисняві перед матчем на стадіоні у Гондурасі загинули чотири вболівальника

Вчора на Національному стадіоні у Тегусігальпі, столиці Гондурасу, сталася трагедія.

На другий фінальний матч чемпіонату країни (володар титулу визначається у двох вирішальних поєдинках) між столичним «Мотагуа» і «Ель-Прогресо» тисячі фанів господарів прийшли, щоб побачити, як «Мотагуа» оформить чемпіонство (перший матч команда виграла 4:1).

Як виявилося, на гру продали занадто багато квитків. 35-тисячний Національний стадіон не зміг вмістити всіх бажаючих, повідомляє Marca. Натовп тих, хто не встиг потрапити на трибуни до матчу, пішов на штурм турнікетів, і поліція застосувала водомети і сльозогінний газ. В результаті паніки і тисняви постраждали майже 20 осіб: двоє вболівальників загинули на місці, ще двоє померли в лікарні від отриманих травм. 15 осіб опинилися в лікарні з отруєнням сльозогінним газом, а також з забоями, отриманими під час тисняви.