Відомі чотири з п'яти потенційних суперників "Динамо" в кваліфікації Ліги чемпіонів

Згідно рейтингу УЄФА, київське «Динамо» має найвищий показник серед команд-учасниць третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2017/18, повідомляє Xsport.

Таким чином, при жеребкуванні столичний клуб потрапить у перший кошик сіяних команд. Суперником киян стане один з п'ятірки клубів, чотири з них вже відомі - це «Стяуа» (Румунія), «Янг Бойз» (Швейцарія), «Ніцца» (Франція), «Істанбул» (Туреччина).

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Нагадаємо, що «Шахтар» як чемпіон країни буде учасником групового етапу Ліги чемпіонів і вперше буде посіяний в першому кошику при жеребкуванні.