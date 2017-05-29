Захисник "Динамо" Хачеріді потрапив у сферу інтересів грецького клубу ПАОК

Центральний захисник київського «Динамо» Євген Хачеріді влітку може перейти до складу грецького клубу ПАОК, повідомляє сайт arenafm.gr.

Повідомляється, що в послугах 29-річного гравця, який нещодавно відновився після травми, зацікавлене керівництво грецького клубу.

Нагадаємо, що у складі ПАОК вже виступає один українець – Євген Шахов, який в цьому сезоні став володарем Кубка Греції-2017.

Необхідно відзначити, що Євген Хачеріді, який народився в Мелітополі, з боку батька має грецькі корені. Батько футболіста в даний час живе в Греції.

У нинішньому сезоні Євген Хачереді втратив місце в овновному складі "Динамо" через конфлікт з головним тренером Сергієм Ребровим, не провівши в 2017 році жодного матчу за першу команду.