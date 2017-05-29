Ліонель Мессі у четверте в кар'єрі виграв "Золоту бутсу", зрівнявшись з Роналду
10:34, 29 травня 2017Футбол
312
Нападник "Барселони" став кращим бомбардиром в європейських чемпіонатах в сезоні-2016/17.
twitter.com/argentina
Легенда іспанської "Барселони" Ліонель Мессі у четверте в кар'єрі став найкращим бомбардиром в європейських чемпіонатах, вигравши індивідуальну нагороду - "Золота бутса".
По ходу поточного сезону чемпіонату Іспанії Мессі забив 37 м'ячів, що на 3 голи більше, ніж у його найближчого переслідувача Баса Доста з португальського "Спортинга". Третє місце посів форвард німецької "Боруссії" з Дортмунда П'єр-Емерік Обамеянг (31 гол).
Таким чином, лідер каталонців зрівнявся за кількістю "Золотих бутс" в кар'єрі із зіркою "Реала" Кріштіану Роналду, який також чотири рази вигравав цю нагороду, повідомляє Sport Arena.
Раніше Мессі ставав кращим бомбардиром європейських ліг в 2009-му, 2011-му і 2012 роках.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter