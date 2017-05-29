Динамівець Ярмоленко забив гол за збірну світу у благодійному матчі в Мадриді (відео)

Капітан київського "Динамо" і один з лідерів збірної України з футболу Андрій Ярмоленко взяв участь у благодійному матчі між легендами мадридського "Атлетико" і збірною світу.

Зустріч пройшла в Мадриді і стала прощальним поєдинком для стадіону "Вісенте Кальдерон".

Ярмоленко з'явився на поле відразу після перерви і забив один з п'яти м'ячів збірної світу. На 57-й хвилині гри українець відзначився ударом головою. Асистував Ярмоленку мексиканець Куатемок Бланко.

Ярмоленко був одним з небагатьох діючих футболістів у збірній світу. Крім нього, грали Роналдіньо, Рене Ігіта, Звонімір Бобан, Клаудіо Каніджа, Єжи Дудек, Ріяд Марез і багато інших зірок. Матч закінчився перемогою збірної світу 5:4.

Гол Андрія Ярмоленка: