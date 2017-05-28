Російський футбольний клуб "Зеніт" звільнив Мірчу Луческу з поста головного тренера

Російський футбольний клуб «Зеніт» (Санкт-Петербург) на своєму офіційному сайті оголосив про розставання з головним тренером команди Мірчею Луческу.

«Рада директорів футбольного клубу «Зеніт» ухвалила рішення про дострокове розірвання контракту з Мірчею Луческу.

Румунський фахівець очолив синьо-біло-блакитних 24 травня 2016 року. Разом з «Зенітом» Луческу виграв Суперкубок Росії, вийшов у плей-офф Ліги Європи УЄФА та став бронзовим призером чемпіонату країни.

«Зеніт» дякує Мірчі Луческу і його тренерському штабу за роботу і бажає успіхів у подальшій кар'єрі», - наголошується в заяві на сайті.

Нагадаємо, до цього Мірча Луческу протягом 12 років був головним тренером донецького "Шахтаря". Влітку минулого року румун очолив "Зеніт". Справи в російському клубі у Луческу не склалися, і ще в березні з'являлася інформація, що керівництво "Зеніту" роздумує над його відставкою.