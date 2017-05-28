Після 25 років у великому футболі легендарний Франческо Тотті провів останній матч за "Рому"

Легендарний італійський форвард Франческо Тотті в неділю провів останній матч за римську "Рому" і завершив кар'єру гравця.

У заключній грі чемпіонату Італії-2016/17 "Рома" приймала "Дженоа" - цей поєдинок став останнім у кар'єрі 40-річного Франческо Тотті, який прийняв рішення закінчити активні виступи після 25 років у першій команді "Роми". Легендарний футболіст вийшов на поле на початку другого тайму на заміну.

Матч був не позбавлений і спортивної інтриги, оскільки "Рома" змагалася з "Наполі" за друге місце в чемпіонаті Італії, яке дає право виступити в груповому турнірі Ліги чемпіонів. На 90-й хвилині гри Перотті забив гол, принісши перемогу римлянам з рахунком 3:2. Таким чином, "Рома", як і "Ювентус" представить Італію в групі Ліги чемпіонів у наступному сезоні.

По закінченні поєдинку відбулася зворушлива церемонія прощання Тотті з уболівальниками.

"На жаль, цей момент настав. Я думав, що він ніколи не настане. У ці дні я прочитав дуже багато хороших прекрасних речей про себе. Я плакав кожен день як божевільний. Дякую вам, що були поряд зі мною всі ці роки", - сказав Тотті уболівальникам.

Франческо Тотті за 25 років зіграв за "Рому" в 785 поєдинках і забив 307 голів, при цьому побив безліч рекордів і став символом вірності одній команді. Франческо Тотті - чемпіон світу в складі збірної Італії 2006 року. За "Скуадру Адзурру" він зіграв 58 матчів і забив 9 голів. Чемпіонат Італії Тотті виграв лише раз - у 2001 році.