Динамівець Ярмоленко прибув у Мадрид, щоб зіграти за збірну світу

Мадридський "Атлетико" прощається зі своїм старим стадіоном "Вісенте Кальдерон" і організовує товариський матч між легендами клубу і збірною світу.

Запрошення на гру отримав і капітан київського "Динамо" Андрій Ярмоленко, який вже прибув до Мадрида для участі в матчі.

У складі "Атлетико" виступатимуть гравці, які причетні до титулів "Матрацників" у 90-ті роки. Також у складі команди вийдуть і діючі футболісти мадридського клубу, такі як Фернандо Торрес, Габі, Коке, Хуанфран і Сауль.

Збірна світу буде представлена такими зірками, як Рене Ігіта, Зіко, Роналдіньо, Звонімір Бобан, Клаудіо Каніджа, Чіро Феррара, Кларенс Зеєдорф, Гаіска Мендьєта, Ріяд Марез та інші.

Гра відбудеться в неділю. Початок — о 19:00 за київським часом.