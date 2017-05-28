Динамівець Ярмоленко прибув у Мадрид, щоб зіграти за збірну світу
Сьогодні відбудеться матч між зірками "Атлетико" (Мадрид) і збірною світу.
Мадридський "Атлетико" прощається зі своїм старим стадіоном "Вісенте Кальдерон" і організовує товариський матч між легендами клубу і збірною світу.
Запрошення на гру отримав і капітан київського "Динамо" Андрій Ярмоленко, який вже прибув до Мадрида для участі в матчі.
У складі "Атлетико" виступатимуть гравці, які причетні до титулів "Матрацників" у 90-ті роки. Також у складі команди вийдуть і діючі футболісти мадридського клубу, такі як Фернандо Торрес, Габі, Коке, Хуанфран і Сауль.
Збірна світу буде представлена такими зірками, як Рене Ігіта, Зіко, Роналдіньо, Звонімір Бобан, Клаудіо Каніджа, Чіро Феррара, Кларенс Зеєдорф, Гаіска Мендьєта, Ріяд Марез та інші.
Гра відбудеться в неділю. Початок — о 19:00 за київським часом.