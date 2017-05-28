Відбулася церемонія нагородження "Шахтаря" золотими медалями, на якій був присутній Ахметов

27 травня в Києві відбулося нагородження гравців і тренерів донецького "Шахтаря" золотими медалями чемпіонату України 2016/17. Про це повідомив офіційний сайт гірників.

В урочистій церемонії взяли участь президент Прем'єр-ліги Володимир Генінсон та президент Федерації футболу України Андрій Павелко. На нагородженні були присутні президент ФК «Шахтар» Рінат Ахметов і віце-президент клубу Борис Колесніков.

Андрій Павелко зазначив:

"Вважаю, цей сезон і досягнення гірників унікальні. І не тільки через десяте чемпіонство і «золотий дубль», а ще й тому, що «Шахтар» був основою для нашої збірної. Провести всі матчі на виїзді, показати прекрасний футбол і виграти чемпіонат з величезним відривом дорогого коштує. Також це показник якісного керівництва клубом. Робота академії і молодіжної команди говорить про управління на вищому рівні".

Президент «Шахтаря» Рінат Ахметов виступив з промовою під час нагородження золотими медалями, зазначивши:

"Сьогодні всі у мене запитують: «Яке чемпіонство для вас найдорожче і найцінніше – перше або десяте?». Хочу сказати, що за кожним чемпіонством стоїть величезна праця, переживання і страждання... І кожне додало мені сивого волосся. Але, якщо чесно, найважливішим чемпіонством для мене буде одинадцяте. Наш клуб повинен дивитися тільки вперед, ставити перед собою найбільш амбітні цілі і досягати нових трофеїв для наших уболівальників".

Після вручення медалей «помаранчево-чорні» отримали спеціальну нагороду від ФФУ за «золотий дубль» сезону – 2016/17, а президент ФК «Шахтар» був нагороджений медаллю володаря Кубка України – 2016/17. На завершення гірники зробили командну фотографію в повному складі.