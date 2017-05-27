"Зірка" програла "Сталі" в матчі Прем'єр-ліги

У Кропивницькому завершився матч 31-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Зірка" приймала "Сталь" з Кам'янського і поступилася, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 0:1

Єдиний гольовий момент у матчі стався на 78-й хвилині, коли гол забив Денис Васін. Неймовірний провал в обороні "Зірки" призвів до того, що відразу три гравці вийшли на Паста, в той час як після передачі Каленчука на Васіна той спокійно вразив порожні ворота.

У кінцівці "Сталь" зуміла довести матч до перемоги.

Таким чином, "Сталь" збільшила відрив від "Зірки" в боротьбі за 8-9 місця до 6 очок (40 проти 34), проте, як і раніше, відстає в боротьбі за 7-е місце від полтавської "Ворскли" - 41 бал.

Матчі заключного 32-го туру української футбольної Прем'єр-ліги відбудуться в останній день весни, 31 травня.