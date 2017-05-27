"Дніпро" програв "Ворсклі" і залишить Прем'єр-лігу

У Полтаві завершився матч передостаннього 31-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Ворскла" приймала "Дніпро" і обіграла суперника, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 1:0.

Єдиний гольовий момент стався в цьому матчі на початку другого тайму, на 49-й хвилині. В'ячеслав Шарпар з центру поля добіг до штрафного майданчика "Дніпра" і точно пробив у дальній кут - м'яч від штанги залетів у ворота.

Таким чином, "Ворскла" набрала 41 очко і як і раніше на 1 бал випереджає "Сталь" з Кам'янського в боротьбі за 7-8 місця в УПЛ.

У свою чергу, у "Дніпра" залишилося 22 очки і команда втратила всі шанси залишитися в Прем'єр-лізі на наступний сезон.