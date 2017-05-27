Роналду заплатив шість мільйонів євро за відмову від кримінального переслідування у податковій справі

Лідер мадридського "Реала" і збірної Португалії, один з кращих футболістів світу Кріштіану Роналду заплатив за відмову від кримінального переслідування у справі несплати податків 6 мільйонів євро, повідомляє іспанська Marca.

Всього гравець повинен заплатити 15 млн. євро. Саме таку суму, за даними Податкової служби Іспанії, він приховав від податкових органів.

У разі виплати повної суми, справу стосовно гравця буде повністю закрито.

Як повідомляв УНІАН, напередодні стало відомо, що Верховний суд Іспанії засудив Ліонеля Мессі до 21 місяця позбавлення волі. Нападник "Барселони" і збірної Аргентини поніс покарання за несплату податків.

Загальна сума несплати у період з 2007-го по 2009 рік склала більше чотирьох мільйонів євро. Проте в Іспанії за подібні економічні злочини строк до двох років не є реальним ув'язненням, а значить аргентинець понесе дане покарання умовно.