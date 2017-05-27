Прем'єр-ліга, 31-й тур, "Волинь" - "Карпати": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Львові проходить матч передостаннього 31-го ура чемпіонату України з фуболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому луцька "Волинь" є номінальним господарем у грі проти львівських "Карпат", повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч був перернесен з Луцька на прохання ФК "Волинь", через проведення на стадіоні "Авангард" в Луцьку змагань з легкої атлетики. Саме на цьому стадіоні проводить домашні матчі "Волинь". Разом з цим, гра у Львові відбудеться не на новій сучасній "Львів-Арені", побудованій спеціально до Євро-2012, а на стадіоні "Україна", який раніше використовувався як домашній для львівської команди.

У цьому матчі зустрічаються команди, які займають 12-е і 10-е місця в турнірній таблиці, відповідно. На рахунку "Волині" 7 очок (6-ти очок команду позбавили через санкції ФІФА) і команда в будь-якому разі за підсумками сезону займе останнє, 12-е місце і покине Прем'єр-лігу.

У свою чергу, у "Карпат" 24 бали і команда бореться з "Дніпром" (22) за 10-е місце і путівку в УПЛ на наступний сезон. Перемога для львів'ян у цьому матчі набагато важливіша з турнірної точки зору.

Матч у Львові нанчется о 17.00.

ТБ-трансляція - телеканал УНІАН.