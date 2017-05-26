Дубль Ярмоленка приніс "Динамо" першу перемогу в сезоні над "Шахтарем"

У Харкові на ОСК "Металіст" завершився центральний матч 31-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому донецький "Шахтар" приймав київське "Динамо", повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 2:3 на користь киян.

Кияни відкрили рахунок в матчі на 20-й хвилині. Танковський з Коваленко влаштували перепасовку перед своєю штрафною, втратили м'яч і після передачі від Ярмоленка м'яч отримав Гармаш, який завдав точний удар - 0:1. "Гірники" зрівняли рахунок дуже швидко, на 22-й хвилині. Алан Патрік наблизився до штрафного Динамо і точно пробив низом у дальній кут - 1:1.

У другому таймі кияни вдруге вийшли вперед на 52-й хвилині. Сидорчук в штрафному на прийомі обіграв Танковського і гравець "Шахтаря" виставив ногу, збивши півзахисника "Динамо". Гол з пенальті забив Андрій Ярмоленко, який розвів м'яч і голкіпера по різних кутах. І знову гірники досить швидко зрівняли рахунок. Після розрізної передачі від Алана Патріка його партнер по команді Дентіньо вискочив один на один з Ковалем, прокинув м'яч повз голкіпера і точно пробив по порожніх воротах.

Вирішальний епізод у грі стався на 71-й хвилині. Антунеш з лівого флангу навісив на дальню штангу, Морозюк прийняв і відпасував в центр, звідки Ярмоленко пробив точно в ближній кут.

Штурм гірників в кінцівці матчу результату не дав.

Таким чином, "Динамо" за тур до кінця чемпіонату скоротило відрив від гірників з 18-ти до 15-ти очок - 79 проти 64.