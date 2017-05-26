"Олімпік" і "Олександрія не забили жодного гола в матчі Прем'єр-ліги

У Києві на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського завершився матч чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому донецький "Олімпік" приймав "Олександрію", повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 0:0.

Гра в Києві виявилася небагатою на події. Команди створили мінімум небезпечних моментів, а гольових не було зовсім.

Таким чином, після 31-го туру на рахунку "Олімпіка" 45 очок і команда вже точно фінішує в підсумковій турнірній таблиці УПЛ на 4-му місці.

В "Олександрії" тепер 39 очок і за тур до кінця змагань команда на 1 бал випереджає одеський "Чорноморець" в боротьбі за 5-6 місця (38).