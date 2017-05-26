"Олімпік" і "Олександрія не забили жодного гола в матчі Прем'єр-ліги
21:05, 26 травня 2017Футбол
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Гра завешилась нудною нульовою нічиєю.
"Олімпік" і "Олександрія" переможця так і не виявили / ua-football.com
У Києві на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського завершився матч чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому донецький "Олімпік" приймав "Олександрію", повідомляє офіційний сайт змагань.
Матч завершився з рахунком 0:0.
Гра в Києві виявилася небагатою на події. Команди створили мінімум небезпечних моментів, а гольових не було зовсім.
Таким чином, після 31-го туру на рахунку "Олімпіка" 45 очок і команда вже точно фінішує в підсумковій турнірній таблиці УПЛ на 4-му місці.
В "Олександрії" тепер 39 очок і за тур до кінця змагань команда на 1 бал випереджає одеський "Чорноморець" в боротьбі за 5-6 місця (38).
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