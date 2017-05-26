"Зоря" обіграла "Чорноморець" і гарантувала собі 3-е місце в Прем'єр-лізі

В Одесі завершився матч 31-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Чорноморець" приймав луганську "Зорю" і програв, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 0:1.

Вирішальний епізод гри відбувся на самому початку... на 1-й хвилині гри. Рахунок відкрив Пауліньо. Гості розвели м'яч з центру поля, пішла контратака правим флангом. Іван Петряк прострілив у воротарський - і набігший Пауліньо без перешкод відправив м'яч у порожні ворота.

Надалі на полі точилася приблизно рівна гра, а одесити мали шанси зрівняти рахунок. Тим не менше, матч так і закінчився мінімальною перемогою гостей.

Таким чином, "Зоря" набрала 51 очко і достроково, за тур до кінця змагань, гарантувала собі 3-тє місце і бронзові медалі УПЛ.

У свою чергу, у "Чорноморця" залишилося 38 очок і команда, як і раніше, посідає 6-е місце в турнірній таблиці ліги.