ФФУ та КМДА підписали Меморандум про спільну підготовку фіналу Ліги Чемпіонів 2017/2018

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко та голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко підписали Меморандум про співпрацю в організації фінального матчу Ліги Чемпіонів УЄФА, який пройде рівно за рік - 26 травня 2018 року у Києві, повідомляє Федерація футболу України.

В документі йдеться про те, що ФФУ та КМДА будуть вживати всіх необхідних заходів для забезпечення повної підтримки та взаємодії для належної організації та проведення цього поєдинку. «Сторони домовились невідкладно інформувати одна одну про всі питання, які мають важливе значення в контексті організації підготовки та проведення Фінального матчу Ліги», - йдеться у Меморандумі.

«Фінальний матч Ліги чемпіонів сезону 2017/2018 відбудеться у Києві рівно за рік. Відтак, саме сьогодні розпочинається символічний щоденний відлік до цієї історичної для України футбольної події. Це зручна нагода, щоб підвести підсумки вже зробленого і уточнити план спільних дій для вирішення решти питань організації фіналу найпрестижнішого турніру», - відзначив Андрій Павелко.

За словами президента ФФУ, підписаний Меморандум є додатковим зобов’язанням сторін постійно і неухильно координувати всі дії, спрямовані на підготовку до фіналу Ліги Чемпіонів. «За останній час в Києві пройшло одразу кілька масштабних подій, які відвідали десятки тисяч гостей – Чемпіонат світу з хокею та Євробачення. На фінал Ліги Чемпіонів очікується ще більше людей. Тому ми розраховуємо на досвід Києва в питаннях інфраструктури, розміщення, харчування, транспорту та безпеки щоб провести один з кращих фіналів за всю історію Ліги чемпіонів», - розповів Павелко.

Віталій Кличко, у свою чергу, нагадав, що Київ вже співпрацює з Федерацією футболу на рівні Асоціації міст України. «Наприкінці минулого року АМУ і ФФУ підписали угоду про співпрацю щодо розвитку спортивної інфраструктури та популяризації масового футболу. І сьогоднішній Меморандум є логічним продовженням і водночас розвитком нашого партнерства. У нас є всі можливості, щоб організувати та провести цей футбольний захід на найвищому рівні», - зазначив голова КМДА.