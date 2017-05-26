Прем'єр-ліга, 31-й тур, "Чорноморець" - "Зоря": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Одесі проходить стартовий матч 31-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Чорноморець" приймає на своєму полі луганську "Зорю", повідомляє офіційний сайт змагань.

Зустрічаються команди, які займають 6-е і 3-е місця в турнірній таблиці змагань, відповідно.

Для обох команд цей матч дуже важливий з турнірної точки зору. У "Зорі" 48 очок і вона на 5 балів випереджає ижущий на 4-му місці донецький "Олімпік". У разі перемоги в сьогоднішній грі луганчани гарантують собі бронзові медалі достроково - за тур до закінчення змагань.

У свою чергу, "Чорноморець", веде заочну боротьбу з "Олександрією" за 5-е місце в підсумковій турнірній таблиці і путівку в єврокубках на наступний сезон 2017/18. На даний момент у обох команд по 38 очок, але "Олександрія" випереджає суперника по додатковим показникам.

Матч "Чорноморець" - "Зоря" розпочнеться в Одесі в 19.00

ТБ-трансляція - телеканал УНІАН.