Тайсон: Я залишаюся в "Шахтарі" і буду щасливий принести користь команді.

Бразильський півзахисник «гірників» Тайсон прокоментував підписання нової угоди з клубом, повідомляє ФК "Шахтар".

– Я дуже радий, що продовжив контракт з «Шахтарем» і залишаюся в команді ще на чотири роки. Сподіваюся, що і всім гравцями і вболівальникам приємно почути цю новину. Тут я вже п'ятий сезон, провів чимало часу, у нас було багато яскравих перемог і досягнень. Але можу пообіцяти, що разом з партнерами докладемо всі сили, щоб ще не раз стати чемпіонами України, завоювати нові титули для клубу, уболівальників, президента. Дякую Богові за те хороше, що відбувається в моєму житті. Я залишаюся в «Шахтарі» і буду щасливий принести користь команді, - зазначив бразилець.

Напередодні футбольний клуб «Шахтар» підписав контракт з півзахисником Тайсоном. Угода розрахована на чотири роки.

Бразилець перейшов в донецький клуб з харківського «Металіста» в січні 2013 року, а через місяць дебютував у футболці «гірників» у поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з дортмундською «Боруссією».

Сьогодні це один з найбільш досвідчених півзахисників команди він провів за «оранжево-чорних» 165 матчів і забив 29 м'ячів. У поточному сезоні в активі Тайсона 39 ігор і 10 голів.

Титули Тайсона у складі «Шахтаря»:

Чемпіон України 2013, 2014, 2017 років.

Володар Кубка України 2013, 2016, 2017 років.

Володар Суперкубка України 2013, 2014, 2015 років.