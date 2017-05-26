"Динамо" і "Шахтар" залишилися в Топ-25 найсильніших команд Європи за підсумками сезону
Кияни утримали свою позицію після перемоги англійського "Манчестер Юнайтед" над голландським "Аяксом" з Амстердама.
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) опублікував новий рейтинг після закінчення фінального матчу Ліги Європи, повідомляється на офіційному сайті УЄФА.
У вирішальному матчі "Манчестер Юнайтед" обіграв нідерландський "Аякс" з Амстердама з рахунком 2:0.
Завдяки перемозі манкуніанців кияни зберегли перевагу над "Аяксом", який залишився на 26-му місці в рейтингу. У "Аякса" - 67,212 бала, у "Динамо" - 67,526 бали і 25-е місце. Це вищий результат киян в рейтингу. Раніше на 25-му місці "Динамо" перебувало у 2013-му році.
Кращим клубом України є донецький "Шахтар" - 87,526.
Рейтинг клубів УЄФА
1. «Реал» (Іспанія) 174,942
2. «Баварія» (Німеччина) 154,899
3. «Барселона» (Іспанія) 151,942
4. «Атлетико» (Іспанія) 142,942
5. «Ювентус» (Італія) 140,666
6. ПСЖ (Франція) 126,333
7. «Боруссія» Д (Німеччина) 124,899
8. «Севілья» (Іспанія) 112,942
9. «Бенфіка» (Португалія) 111,866
10. «Челсі» (Англія) 106,192
11. «Арсенал» (Англія) 105,192
12. «Манчестер Сіті» (Англія) 100,192
13. «Порту» (Португалія) 98,866
14. «Шальке» (Німеччина) 96,899
15. МЮ (Англія) 95,192
16. «Байєр» (Німеччина) 90,899
17. «Наполі» (Італія) 88,666
18. «Шахтар» (УКРАЇНА) 87,526
19. «Зеніт» (Росія) 87,106
20. «Тоттенхем» (Англія) 77,192
21. «Валенсія» (Іспанія) 75,942
22. «Базель» (Швейцарія) 74,415
23. «Ліон» (Франція) 68,833
24. «Фіорентина» (Італія) 68,666
25. «Динамо Київ» (УКРАЇНА) 67,526
...38. «Дніпро» (УКРАЇНА) 53,526
...98. «Металіст» (УКРАЇНА) 20,526
...109. «Чорноморець» (УКРАЇНА) 17,526
...136. «Зоря» (УКРАЇНА) 13,526
...154. «Ворскла» (УКРАЇНА) 10,526 укладати
...154. «Металург Донецьк» (УКРАЇНА) 10,526 укладати
...165. «Олександрія» (УКРАЇНА) 9,526
...165. «Арсенал-Київ» (УКРАЇНА) 9,526