"Динамо" і "Шахтар" залишилися в Топ-25 найсильніших команд Європи за підсумками сезону

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) опублікував новий рейтинг після закінчення фінального матчу Ліги Європи, повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

У вирішальному матчі "Манчестер Юнайтед" обіграв нідерландський "Аякс" з Амстердама з рахунком 2:0.

Завдяки перемозі манкуніанців кияни зберегли перевагу над "Аяксом", який залишився на 26-му місці в рейтингу. У "Аякса" - 67,212 бала, у "Динамо" - 67,526 бали і 25-е місце. Це вищий результат киян в рейтингу. Раніше на 25-му місці "Динамо" перебувало у 2013-му році.

Кращим клубом України є донецький "Шахтар" - 87,526.

Рейтинг клубів УЄФА

1. «Реал» (Іспанія) 174,942

2. «Баварія» (Німеччина) 154,899

3. «Барселона» (Іспанія) 151,942

4. «Атлетико» (Іспанія) 142,942

5. «Ювентус» (Італія) 140,666

6. ПСЖ (Франція) 126,333

7. «Боруссія» Д (Німеччина) 124,899

8. «Севілья» (Іспанія) 112,942

9. «Бенфіка» (Португалія) 111,866

10. «Челсі» (Англія) 106,192

11. «Арсенал» (Англія) 105,192

12. «Манчестер Сіті» (Англія) 100,192

13. «Порту» (Португалія) 98,866

14. «Шальке» (Німеччина) 96,899

15. МЮ (Англія) 95,192

16. «Байєр» (Німеччина) 90,899

17. «Наполі» (Італія) 88,666

18. «Шахтар» (УКРАЇНА) 87,526

19. «Зеніт» (Росія) 87,106

20. «Тоттенхем» (Англія) 77,192

21. «Валенсія» (Іспанія) 75,942

22. «Базель» (Швейцарія) 74,415

23. «Ліон» (Франція) 68,833

24. «Фіорентина» (Італія) 68,666

25. «Динамо Київ» (УКРАЇНА) 67,526

...38. «Дніпро» (УКРАЇНА) 53,526

...98. «Металіст» (УКРАЇНА) 20,526

...109. «Чорноморець» (УКРАЇНА) 17,526

...136. «Зоря» (УКРАЇНА) 13,526

...154. «Ворскла» (УКРАЇНА) 10,526 укладати

...154. «Металург Донецьк» (УКРАЇНА) 10,526 укладати

...165. «Олександрія» (УКРАЇНА) 9,526

...165. «Арсенал-Київ» (УКРАЇНА) 9,526