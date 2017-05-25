Київ поки не готовий до фіналу Ліги чемпіонів - Маркіян Лубківський

Колишній голова організаційного комітету Євро-2012 Маркіян Лубківський розповів про своє бачення підготовки Києва до фіналу Ліги чемпіонів, який повинен пройти в столиці України наприкінці травня наступного року.

В інтерв'ю Sport Arena Лубківський висловив думку, що Київ не готовий до проведення цього заходу.

"Я нещодавно був у штаб-квартирі УЄФА, спілкувався з колегами, і вони дуже стурбовані ситуацією з проведенням цього великого турніру. Тому що, незважаючи на те, що нас від цієї події відокремлює трохи більше року, роботи дуже багато. І вона пов'язана не тільки з фінансовими проблемами НСК "Олімпійський", станом стадіонної інфраструктури, роботою менеджменту.

Читайте такожНСК "Олімпійський" перевірили на готовність до фіналу Ліги чемпіонівПротягом двох-трьох днів травня 2018 року треба буде перевезти з аеропорту "Бориспіль" і назад близько 60 тисяч іноземних уболівальників, організувати роботу системи безпеки, розмістити всіх гостей і т. д. Поки що Київ не готовий. Може бути готовим, якщо держава і місто виконають узяті на себе зобов'язання, якщо на проекті буде працювати професійна операційна команда, яка в стислі терміни приведе все до ладу.

Питання про те, щоб відібрати у Києва фінал, поки не стоїть. Але поки тут чешуть язиками, запевняючи, що все в порядку і під контролем, дата проведення наближається", - заявив Лубківський.

Нагадаємо, згідно з рішенням УЄФА, фінал Ліги чемпіонів сезону-2017/18 повинен відбутися в Києві 26 травня наступного року.