Збірна Португалії виступить на Кубку Конфедерацій найсильнішим складом

Головний тренер національної збірної Португалії з футболу оголосив склад на Кубок конфедерацій, в якому виступлять всі найсильніші гравці, включаючи Кріштіану Роналду, повідомляє Федерація футболу Португалії.

Тренер включив у розширений список 24 футболіста. В остаточну заявку потраплять 23 гравця.

Склад збірної Португалії:

Воротарі Руй Патрісіу, Бету (обидва — Спортинг Л), Жозе Са (Порту)

Читайте такожЗбірна Німеччини приїде на Кубок Конфедерацій в Росію не в найсильнішому складіЗахисники Пепе (Реал Мадрид, Іспанія), Бруну Алвеш (Кальярі, Італія), Седрік Соареш (Саутгемптон, Англія), Елізеу, Нельсон Семеду (обидва — "Бенфіка"), Жозе Фонте (Вест Хем юнайтед, Англія), Луїш Нету (Зеніт, Росія), Рафаел Геррейру (Борусія Д, Німеччина)

Півзахисники Адрієн Сілва, Вілліам Карвалью, Желсон Мартінш (всі — Спортинг Л), Данилу Перейра (Порту). Жоау Маріу (Інтер, Італія), Жоау Моутінью, Бернарду Сілва (обидва — "Монако", Франція), Піцци (Бенфіка), Андре Гомеш (Барселона, Іспанія)

Нападники Кріштіану Роналду (Реал Мадрид, Іспанія), Рікарду Куарежма ("Бешикташ", Туреччина), Нані (Валенсія, Іспанія), Андре Сілва (Порту)

Як повідомляв УНІАН, Кубок конфедерацій-2017 відбудеться в Росії з 17 червня по 2 липня. Чемпіони Європи-2016 зіграють у групі А разом з командами Мексики, Нової Зеландії і Росії.