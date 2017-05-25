Захисник італійського "Кальярі" викликаний до молодіжної збірної України

18-річний захисник італійського "Кальярі" Ілля Брюхов викликаний до молодіжної збірної України на Меморіал Валерія Лобановського, повідомляє cagliaricalcio.com.

У турнірі, в якому грають команди U-21 (до 21-го року), крім збірної України зіграють Фінляндія, Словенія і Чорногорія.

У нинішньому сезоні Брюхов, який раніше виступав в Україні за дитячо-юнацькі команди «Шахтаря», «Олімпіка» та «Кременя», зіграв один матч за першу команду «Кальярі» в Кубку Італії.

Меморіал Лобановського відбудеться 6-8 червня.