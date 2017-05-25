Захисник італійського "Кальярі" викликаний до молодіжної збірної України
15:58, 25 травня 2017Футбол
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Ілля Брюхов виступав в Україні за юнацькі команди "Шахтаря", "Олімпіка" та "Кременя".
Брюхов викликаний у молодіжну команду України / cagliaricalcio.com
18-річний захисник італійського "Кальярі" Ілля Брюхов викликаний до молодіжної збірної України на Меморіал Валерія Лобановського, повідомляє cagliaricalcio.com.
У турнірі, в якому грають команди U-21 (до 21-го року), крім збірної України зіграють Фінляндія, Словенія і Чорногорія.
У нинішньому сезоні Брюхов, який раніше виступав в Україні за дитячо-юнацькі команди «Шахтаря», «Олімпіка» та «Кременя», зіграв один матч за першу команду «Кальярі» в Кубку Італії.
Меморіал Лобановського відбудеться 6-8 червня.
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