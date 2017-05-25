Капітан "Шахтаря" Срна пропустить матч з "Динамо"

Капітан донецького "Шахтаря" Даріо Срна не зможе зіграти в матчі 31-го туру української Прем'єр-ліги проти київського "Динамо", повідомляє SportArena з посиланням на телеканал Футбол 1.

Хорватський захисник проходить відновлення після старих ушкоджень і на матч проти киян не вийде точно.

Цілком ймовірно, пропустить Срна і останній матч "Шахтаря" в сезоні — гру 32-го туру УПЛ проти "Олександрії". Раніше 35-річний ветеран з цієї ж причини пропустив гру "гірників" проти земляків з донецького "Олімпіка" (1:1) в рамках 30-го туру.

На рахунку Срни в поточному розіграші УПЛ 23 матчі, 1 гол і 9 результативних передач.

Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" — "Динамо" відбудеться завтра, 26 травня, у Харкові на ОСК "Металіст".