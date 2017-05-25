"Манчестер Юнайтед" не атакував і просто вибивав м'яч вперед - головний тренер "Аякса"

Головний тренер голландського "Аякса" Петер Бош зазначає, що фінал Ліги Європи проти "Манчестер Юнайтед" (0:2) виявився нудним, а головною причиною цього була гра саме манкуніанців.

«Думаю, видався нудний матч, без моментів від обох команд. Ми були не дуже хороші, і я вітаю «Манчестер Юнайтед», - цитує Боша BBC.

Тренер був не дуже задоволений самою манерою гри "МЮ", оскільки ті більшу частину часу просто захищалися і майже не атакували.

Читайте такожЖозе Моурінью: Це був найскладніший сезон у моїй кар'єрі«Це найпростіше — вибивати м'яча вперед. Якщо м'яч постійно віддають воротарю і той володіє ним тривалий час, то ви мало що можете зробити. Ми розуміли, що проблеми будуть виходити від Феллаїні. Потім усвідомлювали, що не можна так продовжувати грати, але все вийшло не кращим чином. "МЮ" не створював, а просто грав на відбій.

Вважаю, що ми можемо пишатися собою сьогодні, хоча, звичайно ж, хотіли перемогти. Я, як і всі, був дуже засмучений після матчу, але сказав гравцям отримувати медалі з піднятими головами».