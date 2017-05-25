Жозе Моуріньо: Це був найскладніший сезон у моїй кар'єрі

Головний тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуріньо поділився думкою про перемогу у фіналі Ліги Європи над «Аяксом» (2:0).

«Завершився дуже складний сезон. Але при цьому це дуже, дуже хороший сезон. Ми хотіли потрапити в Лігу чемпіонів цим шляхом, а не посісти друге, третє або четверте місце в англійській Прем'єр-лізі. Тепер у «МЮ» є всі титули в світовому футболі.

Читайте такожЖозе Моуріньо став третім тренером в історії, що вигравав єврокубки з трьома різними командамиЗавжди вірили, що зможемо виграти цей трофей. Всі щасливі, що нам вдалося це зробити. Перемога була комфортною, ми були сильнішими за «Аякс».

Це повністю заслужена перемога. Дуже радий за хлопців. Тепер у нас починається відпустка. Я не хочу дивитися ці товариські матчі збірних, я надто егоїстичний. З мене досить.

Останні місяці вийшли складними, у нас було багато травмованих. Три трофеї і вихід в Лігу чемпіонів. Я просто щасливий, це був найскладніший сезон у моїй кар'єрі.

Керівництво знає, кого я хочу бачити в команді. Тепер все залежить від менеджменту і власників. Але зараз я не думаю про футбол», – сказав Моуріньо, чиї слова наводить ВВС.