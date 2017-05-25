Жозе Моуріньо став третім тренером в історії, що вигравав єврокубки з трьома різними командами

Головний тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуріньо став третім наставником в історії, що вигравав єврокубки з трьома різними клубами.

Перший європейський трофей португалець завоював у сезоні-2002/03 з португальським «Порту», який став переможцем Кубка УЄФА (колишня назва Ліги Європи), а вже через рік з цією ж командою виграв Лігу чемпіонів. У сезоні 2009/10 міланський «Інтер» під керівництвом Моуріньо завоював титул переможця Ліги чемпіонів.

Вчора "Манчестер Юнайтед" під керівництвом Моуріньо переміг у фіналі Ліги Європи голландський "Аякс" - 2:0.

Крім Моуріньо, з трьома різними командами європейські трофеї вигравали раніше тільки двоє - Рафаель Бенітес (Кубок УЄФА-2004 з «Валенсією», ЛЧ-2005 з «Ліверпулем» і ЛЄ-2013 з «Челсі») і Удо Латтек (Кубок чемпіонів-1974 з «Баварією», Кубок УЄФА-1979 з «Боруссією» Д і Кубок кубків-1982 з «Барселоною»).

Крім того, Моуріньо став першим тренером, що вигравав Лігу чемпіонів і Лігу Європи (Кубок УЄФА) більше одного разу, повідомляє Gracenote Live.