Луганська "Зоря" хоче грати матчі Ліги Європи в Запоріжжі

Генеральний директор луганської "Зорі" Сергій Рафаїлов заявив, що клуб хоче проводити домашні матчі Ліги Європи в Запоріжжі.

Нагадаємо, після того, як "Зоря" була змушена покинути Луганськ, команда проводить свої домашні матчі в українській Прем'єр-лізі в Запоріжжі на "Славутич-Арені". У наступному сезоні ситуація не зміниться.

«По іграх наступного сезону в українському чемпіонаті скажу, що вони будуть проходити, як і раніше, у Запоріжжі», — цитує Рафаїлова офіційний сайт "Зорі".

У сезоні-2014/15 "Зоря" проводила свої єврокубкові матчі в Києві на стадіоні "Динамо", а в нинішній кампанії — в Одесі. Однак, як пише Sport Arena, візит в Одесу закінчився скандалом з небажанням "Чорноморця" віддавати "Зорі" зароблені на матчах Ліги Європи кошти.

Також у "Зорі" було бажання проводити матчі Ліги Європи на НСК "Олімпійський", але "Динамо" відмовило їй в цій можливості. На даний момент ситуація не змінилася.

«З приводу єврокубків скажу так: УЄФА затверджені стадіони для групового етапу. Це НСК "Олімпійський", "Арена Львів", "Чорноморець" в Одесі та "Металіст" у Харкові. Одеса для нас відпадає відразу. Що стосується "Олімпійського", в минулому році нам відмовили, і в цьому році нічого не змінилося. Обговорюємо зараз питання з ФФУ, Прем'єр-лігою, президентом клубу, де будемо грати.

Що стосується Запоріжжя, у нас немає ніяких протиріч із міською владою. Йде тісна співпраця. Але потрібно розуміти, що, крім керівників міста, є депутатський корпус, який має вирішальне слово на сесії. Коли ми подавали в УЄФА список стадіонів, на яких можемо зіграти, туди була внесена «Славутич Арена».

Але, коли сюди приїде інспекція і побачить, що ті питання, які потрібно було вирішити в минулому році, не вирішені протягом року, то, знаючи менталітет УЄФА, у них постане питання: як ви зробите за місяць те, що не зробили за рік? Їх реакцію передбачити складно. Ми хочемо грати в Запоріжжі. Але паралельно розглядаємо питання проведення матчів Ліги Європи і в інших містах", - заявив Сергій Рафаїлов.