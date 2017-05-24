"Челсі" скасував чемпіонський парад по Лондону через теракт в Манчестері

Лондонський "Челсі" скасував запланований на неділю чемпіонський парад, повідомляє Sky Sports.

Команда повинна була провести парад наступного дня після фіналу Кубка Англії проти "Арсеналу".

Тепер святкування скасовані через теракт в Манчестері.

Замість недільних святкувань "Челсі" вийде з траурними чорними пов'язками на рукавах на гру з іншим лондонським клубом "Арсеналом".

"Кожен, хто асоціює себе з Челсі, висловлює сердечні співчуття тим, хто постраждав під час терористичної атаки в Манчестері. Подумки підтримуємо потерпілих, їх сім'ї і друзів, — свідчить заява клубу. - У світлі настільки трагічних подій було б недоречно проводити парад в Лондоні в неділю. Враховуючи підвищений рівень небезпеки і розуміючи, що він може зрости, ми ретельно все обдумали і прийшли до такого рішення. Впевнені, наші вболівальники сприймуть його з розумінням".

У свою чергу, "Арсенал" також скасував відео-трансляцію матчу на Емірейтс Стедіум, а також потенційний парад на честь перемоги в Кубку.

Лондонський "Челсі" став переможцем англійської Прем'єр-ліги сезону 2016/17, а в неділю може зробити дубль, поклавши медалі в Кубок Англії.

Теракт в Манчестері відбувся в ніч на 23 травня на концерті Аріана Гранде. Трагедія забрала життя 22 людини і ще 64 отримали поранення.