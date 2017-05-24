Стало відомо, де київське "Динамо" почне підготовку до наступного сезону

Хоча чемпіонат в Україні ще не завершено, але багато клубів уже побудували плани на літнє міжсезоння. "Динамо" – з їх числа.

За інформацією Sport Arena, відпустка у першої команди киян триватиме до 20-х чисел червня, після чого команда традиційно збереться в Конча-Заспі і пройде медичне обстеження. Далі на киян чекає Австрія.

Орієнтовно, виліт в Австрію запланований на 24-26 червня, а сам збір триватиме до 10 липня. Головна зміна — готель. Раніше "Динамо" завжди проживало в 5-зірковому готелі «Interalpen-Hotel Tyrol», але в цьому році було вирішено змінити місце дислокації команди.

Що стосується контрольних матчів, то поки ця тема відкрита і ведуться переговори.

Найбільш актуальне питання – хто повезе "Динамо" в Австрію в якості головного тренера і, чи змінюватиметься, у разі зміни Сергія Реброва, план підготовки під нового наставника.

Нагадаємо, Ребров і президент киян Ігор Суркіс поки не обговорювали новий контракт, але мають намір зробити це вже найближчим часом.

Перший офіційний матч нового сезону "Динамо" зіграє в середині липня – це буде гра за Суперкубок України з "Шахтарем".