Фанати "Манчестер Юнайтед" заспівали матірну пісню про ІДІЛ напередодні фіналу Ліги Європи (відео)

Фанати англійського футбольного клубу "Манчестер Юнайтед" виконали матірну пісню про ІДІЛ після теракту в Манчестері, скоєного в понеділок, 23 травня, який забрав життя 22 осіб, повідомляє Daily Mirror.

Перебуваючи в Стокгольмі, де сьогодні відбудеться фінальний матч Ліги Європи МЮ - "Аякс" (Амстердам), фанати англійської команди скандували "Ви можете засунути свій е... ІДІЛ в свою ж...".

Фінальний матч другого за значимістю єврокубка розпочнеться у столиці Швеції в середу, о 21.45 за київським часом.

Теракт в Манчестері був здійснений в понеділок пізно ввечері після концерту в "Манчестер Арена", найбільшій критій арені міста. В результаті вибуху загинуло 23 людини, включаючи терориста-смертника.