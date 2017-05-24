Верховний суд Іспанії засудив Ліонеля Мессі до 21 місяця позбавлення волі
15:36, 24 травня 2017Футбол
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Нападник "Барселони" і збірної Аргентини понесе покарання за несплату податків.
Покарання Ліонеля Мессі буде носити умовний характер / marca.com
Нападник «Барселони» Ліонель Мессі був засуджений Верховним судом Іспанії до 21 місяця позбавлення волі за шахрайство при несплаті податків. Про це повідомляє видання Marca.
Загальна сума несплати у період з 2007-го по 2009 рік склала більше чотирьох мільйонів євро. Проте в Іспанії за подібні економічні злочини строк до двох років не є реальним ув'язненням, а значить аргентинець понесе дане покарання умовно.
Нагадаємо, що нещодавно ФІФА дискваліфікувала Мессі на чотири матчі за образу арбітра в матчі проти Чилі, але після того як нападник збірної Аргентини подав апеляцію на це рішення, покарання було скасовано.
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