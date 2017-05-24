Гравець збірної України Соболь не буде виступати за луганську "Зорю" у новому сезоні
Влітку гравець повернеться в розташування "Шахтаря", з яким у нього підписаний контракт.
Захисник збірної України Едуард Соболь по закінченні сезону покине луганську "Зорю" і повернеться в розташування донецького "Шахтаря", якому належить його контракт.
Як стало відомо Sport Arena, представники "Зорі" навіть не будуть вести з гірниками переговори про продовження оренди футболіста і зроблять ставку на інших виконавців.
За наявною інформацією, в новому сезоні у Соболя буде три варіанти розвитку кар'єри. Перший, він же найменш вірогідний — залишитися в "Шахтарі" і боротися за місце в основі команди Паулу Фонсеки.
Другий варіант — повноцінний трансфер в інший клуб, але оскільки керівництво гірників оцінює Едуарда в круглу суму, яка відлякує потенційних покупців, то і цей варіант виглядає малоймовірним.
Таким чином, швидше за все, Соболь в новому сезоні знову буде зданий "Шахтарем" в оренду, але вже іншому клубу.
Більш того, представники захисника вже зайнялися переговорами з можливими орендарями Соболя.
Нагадаємо, 22-річний Едуард Соболь перейшов в "Шахтар" із запорізького "Металурга" в лютому 2013-го, але з тих пір зіграв за основу донеччан лише 16 матчів.
За "Зорю" футболіст грає з літа 2016-го і з тих пір встиг провести за клуб 25 матчів у всіх турнірах.
З вересня 2016 року Соболь викликається в національну збірну України, за яку відіграв 4 поєдинки. Чинний контракт захисника з "Шахтарем" закінчується влітку 2020 року.