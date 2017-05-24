Гравець збірної України Соболь не буде виступати за луганську "Зорю" у новому сезоні

Захисник збірної України Едуард Соболь по закінченні сезону покине луганську "Зорю" і повернеться в розташування донецького "Шахтаря", якому належить його контракт.

Як стало відомо Sport Arena, представники "Зорі" навіть не будуть вести з гірниками переговори про продовження оренди футболіста і зроблять ставку на інших виконавців.

За наявною інформацією, в новому сезоні у Соболя буде три варіанти розвитку кар'єри. Перший, він же найменш вірогідний — залишитися в "Шахтарі" і боротися за місце в основі команди Паулу Фонсеки.

Другий варіант — повноцінний трансфер в інший клуб, але оскільки керівництво гірників оцінює Едуарда в круглу суму, яка відлякує потенційних покупців, то і цей варіант виглядає малоймовірним.

Таким чином, швидше за все, Соболь в новому сезоні знову буде зданий "Шахтарем" в оренду, але вже іншому клубу.

Більш того, представники захисника вже зайнялися переговорами з можливими орендарями Соболя.

Нагадаємо, 22-річний Едуард Соболь перейшов в "Шахтар" із запорізького "Металурга" в лютому 2013-го, але з тих пір зіграв за основу донеччан лише 16 матчів.

За "Зорю" футболіст грає з літа 2016-го і з тих пір встиг провести за клуб 25 матчів у всіх турнірах.

З вересня 2016 року Соболь викликається в національну збірну України, за яку відіграв 4 поєдинки. Чинний контракт захисника з "Шахтарем" закінчується влітку 2020 року.