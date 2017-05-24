Збірна України проведе відкрите тренування для вболівальників на НСК "Олімпійський"

2 червня національна збірна України з футболу проведе відкрите тренування перед уболівальниками на НСК «Олімпійський», повідомляє "Команда 1".

Нагадаємо, на початку червня збірна України проведе два матчі - 6-го числа спаринг з Мальтою і 11 червня поєдинок з Фінляндією у відборі на ЧС-2018.

За наявною інформацією, гравці національної команди зберуться 2 червня. В цей же день збірна проведе відкрите заняття на НСК "Олімпійський". Після цього українська команда продовжить підготовку в Києві, а 5 червня візьме курс на Австрію, де і зіграє товариську гру з мальтійцями. З Австрії збірна вирушить безпосередньо на поєдинок з Фінляндією в Тампере.

Нагадаємо, у вівторок тренерський штаб збірної України оголосив список гравців, які викликані на збір.