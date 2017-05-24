Сьогодні футбольному клубу "Шахтар" (Донецьк) виповнюється 81 рік (відео)

Команду заснували у 1936 році під назвою "Вугільники", яку потім змінили на "Стахановець".

У 1946 році команда отримала сьогоднішню назву - "Шахтар".

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