Сьогодні футбольному клубу "Шахтар" (Донецьк) виповнюється 81 рік (відео)
13:48, 24 травня 2017Футбол
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Команда "гірників" святкує річницю свого створення.
Гравці "Шахтаря" з Кубком України після завершення переможного матчу в Харкові, 17 травня 2017 року / Фото УНІАН
Команду заснували у 1936 році під назвою "Вугільники", яку потім змінили на "Стахановець".
У 1946 році команда отримала сьогоднішню назву - "Шахтар".
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Перший Кубок і Суперкубок України, останній Кубок УЄФА, ера Мірчі Луческу та інші яскраві моменти в історії "Шахтаря" - у ролику УНІАН.
Команді "Шахтар" (Донецьк) сьогодні виповнюється 81 рік
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