Сьогодні футбольному клубу "Шахтар" (Донецьк) виповнюється 81 рік (відео)

13:48, 24 травня 2017
Футбол
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Команда "гірників" святкує річницю свого створення.

Кубок України. ФК

Команду заснували у 1936 році під назвою "Вугільники", яку потім змінили на "Стахановець".

У 1946 році команда отримала сьогоднішню назву - "Шахтар".

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