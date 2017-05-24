Гравці "Шахтаря": У матчах з "Динамо" завжди налаштовуємося тільки на перемогу

Донецький "Шахтар" готується до останнього матчу проти київського "Динамо" в сезоні 2016/17, налаштовуючись на складну гру і з бажанням неодмінно перемогти, повідомляє офіційний сайт гірників.

Незважаючи на те, що у гірників 18-очкова перевага над "Динамо" і матч не має абсолютно ніякого турнірного значення, в "Шахтарі" не розслабляються і вважають майбутню гру дуже важливою.

Півзахисник В'ячеслав Танковський, говорячи про те, як знайти мотивацію, зазначає: "Зазвичай, як і перед іншими поєдинками чемпіонату. Йде звичний тренувальний процес. «Динамо» – головний суперник «Шахтаря», і ми готуємося дуже серйозно. Ми як і раніше хочемо виграти у «Динамо».

У свою чергу, його одноклубник і колега по амплуа Олександр Зубков зазначає: "Ні для кого не секрет, що для «Шахтаря» поєдинки з «Динамо» завжди принципові. Відпускного стану у нас немає. Ми готуємося, як і до будь-якого іншого матчу". І додає: "В чемпіонаті України я виходив проти «Динамо» лише на дві хвилини. Сподіваюся бути в стартовому складі – для мене це дуже важливо".

Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" - "Динамо" відбудеться в п'ятницю, 26 травня, на ОСК "Металіст" у Харкові. Початок гри о 19.30.