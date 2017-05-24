"Манчестер Юнайтед" запропонує гравцеві збірної Франції 14 мільйонів євро на рік

Англійський футбольний клуб "Манчестер Юнайтед" готовий запропонувати форварду іспанського "Атлетіко" (Мадрид) Антуану Грізманну привабливі умови контракту, повідомляє SportArena з посиланням на Marca.

Грізманн вчора підтвердив переговори з МЮ, оцінивши ймовірність свого переїзду на "Олд Траффорд" у 60%. У свою чергу, боси МЮ найближчим часом запропонують Грізманну контракт з річною зарплатою в 14 мільйонів євро, що вдвічі більше, ніж він отримує в "Атлетіко".

При цьому джерело додає, що рішення француза залежить не тільки від грошей, але і від таких чинників як заборона на трансфери в "Атлетико" і вихід МЮ у Лігу чемпіонів.

Так, Грізманн точно не перейде в "Манчестер Юнайтед", якщо той не буде грати в ЛЧ в новому сезоні. Ймовірність угоди знизиться і в тому випадку, якщо "матрацникам" не вдасться домогтися скасування заборони на трансфери, адже в такому випадку клуб зможе почати будівництво нової команди навколо Гризманна, що йому по душі.

Також наголошується, що в МЮ знають про настрої Грізманна, тому не будуть активувати його клаусулу, якщо він сам вирішить залишитися в "Атлетіко".

26-річний Антуан Грізманн перебрався в "Атлетіко" з "Реал Сосьєдада" влітку 2014-го за 30 мільйонів євро і швидко став лідером атак команди. У цьому сезоні на його рахунку 26 голів у 53 матчах у всіх турнірах.

Раніше ходили чутки, що для того, аби утримати Грізманна, "матрацники" готові підвищити його зарплату до 12 мільйонів євро в рік, але, схоже, умовити форварда на новий контракт їм не вдалося.

Діюча угода Грізманна з "Атлетіко" закінчується влітку 2021 року.