Мадридський "Реал" оголосив про трансфер 16-річного футболіста

Мадридський "Реал" викупив у "Фламенго" права на 16-річного форварда Вінісіуса Жуніора, повідомляє офіційний сайт Королівського клубу.

Права на футболіста мадридці отримають з літа 2018 року, оскільки в Іспанії не можна реєструвати неповнолітніх футболістів.

Читайте також"Реал" домовився про трансфер 16-річного вундеркінда, вирвавши його з-під носа у "Барселони" Про угоду офіційно не повідомляється, але раніше ЗМІ писали, що "Фламенго" отримає за Вінісіуса 45 мільйонів євро.

Форвард продовжить виступи за бразильський клуб до літа 2019 року.

На минулих вихідних Вінісіус Жуніор провів свій другий матч за дорослу команду "Фламенго", вийшовши на заміну на 81-й хвилині матчу 2-го туру чемпіонату Бразилії проти "Атлетіко Гояненсе" (3:0).